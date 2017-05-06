В церемонии к 50-летию Вечного огня задействуют факел, которым его зажгли

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Торжественная церемония у стены Московского Кремля, посвященная 50-летию со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата, пройдет при помощи самого первого факела, которым был зажжен огонь в 1967 году, рассказала РИА Новости заместитель гендиректора по связям с общественностью АО "МОСГАЗ" Дарья Распопова.

Факел, который зажег Вечный огонь

Вечный огонь был доставлен на бронетранспортере в Москву из Ленинграда, с Марсового поля в 1967 году. Передал факел с пламенем генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу Герой Советского Союза, легендарный военный летчик Алексей Маресьев. Открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата" был в торжественной обстановке у стен Кремля 8 мая 1967 года. С тех пор Вечный огонь у Кремлевской стены стал главным символом памяти о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее один из организаторов мероприятия рассказал РИА Новости, что торжественная церемония начнется в 13 часов 8 мая у Мемориально-архитектурного ансамбля "Могила Неизвестного Солдата". Участие в ней примут в том числе и сами ветераны.

"На время регламентных работ Вечный огонь с помощью первого факела, которым зажигал огонь Брежнев и который все это время хранился в музее "МОСГАЗа", перенесут на временную горелку на бронетранспортере — точную копию звезды на Мемориале. Пламя будет возвращено обратно в торжественной обстановке", — уточнила Распопова.

Она подчеркнула, что Вечный огонь у Кремлевской стены — главный объект "МОСГАЗа". В музее с самого его основания в открытом доступе хранится газовый факел, которым зажигали Вечный огонь. Факел также сохранил свою работоспособность. "Он достаточно тяжелый, так как изготовлен из стали и весит 3,5 кг, заправляется сжиженным газом", — уточнила собеседница агентства.

Как Вечный огонь остается вечным

Распопова также рассказала, что обслуживанием горелки Вечного огня в Александровском саду АО "МОСГАЗ" занимается с самого первого дня зажжения. По ее словам, этот процесс очень ответственный и требует постоянного внимания.

"Пламя мемориала вот уже 50 лет не может задуть ветер, засыпать снег и залить дождь. Оно негасимо. Тем не менее, это не чудо, а сложное техническое устройство, которое нуждается в регулярном техосмотре. Профилактика Вечного огня проводится каждый месяц, а визуальный осмотр проводится ежедневно. Работы относятся к категории повышенной сложности, поэтому профилактику проводят высококвалифицированные слесари, которые находятся в компании на особом счету", — пояснила она.

Перед государственными праздниками, такими как День защитника Отечества или День Победы, проводятся контрольные проверки. В день церемонии к 50-летию зажжения Вечного огня, когда он будет временно перемещен, будет проверяться каждый из трех запальников горелки, которые все вместе и обеспечивают стабильное горение пламени в любую погоду. Несмотря на ответственность процесса, отметила Распопова, профилактические мероприятия займут около 10-15 минут.

"Временная горелка также заслуживает особого внимания. По надежности устройство не уступает оригиналу. Огонь на ней может выдержать штормовой ветер, тропический ливень и снежную бурю", — сказала собеседница агентства.

Распопова добавила, что именно с помощью этой горелки, которая является уменьшенной копией основной, в 2010 году Вечный огонь вернулся после реконструкции мемориала со своего временного пребывания на Поклонной горе в Александровский сад.