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Общество

В церемонии к 50-летию Вечного огня задействуют факел, которым его зажгли

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (173)
10:4606.05.2017
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© РИА Новости . Денис ГришкинПерейти в фотобанкВечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Кремле. Архивное фотоВечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Кремле. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Гришкин
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Торжественная церемония у стены Московского Кремля, посвященная 50-летию со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата, пройдет при помощи самого первого факела, которым был зажжен огонь в 1967 году, рассказала РИА Новости заместитель гендиректора по связям с общественностью АО "МОСГАЗ" Дарья Распопова.

Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Архивное фото
© РИА Новости . Татьяна Латышева
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Вечный огонь был доставлен на бронетранспортере в Москву из Ленинграда, с Марсового поля в 1967 году. Передал факел с пламенем генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу Герой Советского Союза, легендарный военный летчик Алексей Маресьев. Открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата" был в торжественной обстановке у стен Кремля 8 мая 1967 года. С тех пор Вечный огонь у Кремлевской стены стал главным символом памяти о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости . Михаил КулешовПерейти в фотобанкТоржественное открытие памятника Могила неизвестного солдата. Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев зажигает Вечный огонь.
© РИА Новости . Михаил Кулешов
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Торжественное открытие памятника Могила неизвестного солдата. Генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев зажигает Вечный огонь.

Факел, который зажег Вечный огонь

Ранее один из организаторов мероприятия рассказал РИА Новости, что торжественная церемония начнется в 13 часов 8 мая у Мемориально-архитектурного ансамбля "Могила Неизвестного Солдата". Участие в ней примут в том числе и сами ветераны.

"На время регламентных работ Вечный огонь с помощью первого факела, которым зажигал огонь Брежнев и который все это время хранился в музее "МОСГАЗа", перенесут на временную горелку на бронетранспортере — точную копию звезды на Мемориале. Пламя будет возвращено обратно в торжественной обстановке", — уточнила Распопова.

Она подчеркнула, что Вечный огонь у Кремлевской стены — главный объект "МОСГАЗа". В музее с самого его основания в открытом доступе хранится газовый факел, которым зажигали Вечный огонь. Факел также сохранил свою работоспособность. "Он достаточно тяжелый, так как изготовлен из стали и весит 3,5 кг, заправляется сжиженным газом", — уточнила собеседница агентства.

Как Вечный огонь остается вечным

Распопова также рассказала, что обслуживанием горелки Вечного огня в Александровском саду АО "МОСГАЗ" занимается с самого первого дня зажжения. По ее словам, этот процесс очень ответственный и требует постоянного внимания.

"Пламя мемориала вот уже 50 лет не может задуть ветер, засыпать снег и залить дождь. Оно негасимо. Тем не менее, это не чудо, а сложное техническое устройство, которое нуждается в регулярном техосмотре. Профилактика Вечного огня проводится каждый месяц, а визуальный осмотр проводится ежедневно. Работы относятся к категории повышенной сложности, поэтому профилактику проводят высококвалифицированные слесари, которые находятся в компании на особом счету", — пояснила она.

Мемориал Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Без знаков отличия: неизвестные подробности о Неизвестном солдате
Перед государственными праздниками, такими как День защитника Отечества или День Победы, проводятся контрольные проверки. В день церемонии к 50-летию зажжения Вечного огня, когда он будет временно перемещен, будет проверяться каждый из трех запальников горелки, которые все вместе и обеспечивают стабильное горение пламени в любую погоду. Несмотря на ответственность процесса, отметила Распопова, профилактические мероприятия займут около 10-15 минут.

"Временная горелка также заслуживает особого внимания. По надежности устройство не уступает оригиналу. Огонь на ней может выдержать штормовой ветер, тропический ливень и снежную бурю", — сказала собеседница агентства.

Распопова добавила, что именно с помощью этой горелки, которая является уменьшенной копией основной, в 2010 году Вечный огонь вернулся после реконструкции мемориала со своего временного пребывания на Поклонной горе в Александровский сад.

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкПрофилактика горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.
© РИА Новости . Илья Питалев
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Профилактика горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.
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