В Иркутске не закроют детский сад, где у детей обнаружен норовирус

ИРКУТСК, 6 мая – РИА Новости. Источником инфекции в детском саду Иркутска стал больной ребенок, которого родители привели в дошкольное учреждение; детский сад закрываться не будет, сообщила пресс-служба администрации города.
"Один из детей пришел в детский сад с симптомами этого заболевания. С детьми работают инфекционисты. Детский сад закрывать не планируется. Все необходимые профилактические мероприятия в учреждении проводятся", — сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Костина.
Ранее сообщалось, что 3 мая дети одной из групп дошкольного учреждения №83 города Иркутска почувствовали недомогание, которое сопровождалось тошнотой и рвотой. В детский сад была вызвана бригада медицинских работников. Никто из заразившихся детей не госпитализирован.