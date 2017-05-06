В Чечне назвали преимущество альтернативных методов экспертизы тел

ГРОЗНЫЙ, 6 мая — РИА Новости. Альтернативные методы исследования тел умерших людей без проведения вскрытия позволят повысить качество оказания медицинских услуг, заявил РИА Новости председатель комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения и спорта парламента Чечни Мурат Тагиев.

Парламент Чечни внес в пятницу в Госдуму законопроект, которым предлагается узаконить виртуальную аутопсию, которая могла бы применяться в качестве альтернативы патологоанатомическому вскрытию тел умерших людей. Поправки региональные парламентарии предлагают внести в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Сейчас согласно одному из положений закона при наличии письменного заявления родственников вскрытие тела умершего не производится.

"Учитывая менталитет чеченцев, которые по религиозным соображениям отказываются от вскрытия трупа умершего для установления причины смерти, парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает узаконить виртуальную аутопсию. Данные предложения направлены на повышение качества оказываемых медицинскими учреждениями услуг. Также если возникают какие-то судебные разбирательства между родственниками умершего и лечебными заведениями, предлагаемые методы исследования позволят определить точную причину смерти, правильно ли было назначено лечение врачом, что на сегодняшний день сделать очень трудно", — сказал Тагиев.

По его мнению, новые методы диагностики, если они законодательно будут утверждены, позволят в точности, в электроном виде фиксировать причину смерти человека.

"В Чечне была высокая младенческая смертность, и сейчас, когда стали расследовать причину смерти каждого умершего новорожденного, врачи стали более ответственно относиться к своей работе и к своим пациентам. Проведении судебно-медицинских экспертиз без вскрытия на основании медицинских документов не дают точной картины и носят вероятностный характер. В общем наши предложения направлены это чтобы повысить ответственность лечащего персонала и для установления точной причины смерти", — утверждает Тагиев.

Собеседник агентства выразил надежду, что Госдума поддержит предложения парламента Чечни, так как они не нарушают права врачей и конституционные принципы.