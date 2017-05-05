Кадыров пообещал сотрудничать при проверке ситуации с правами геев в Чечне

МОСКВА. 5 мая — РИА Новости. В Чечне готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о ситуации с правами сексуальных меньшинств в республике, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.
"У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идёт о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе", — добавил он.
Кадыров также отметил, что чеченские правозащитники и правоохранительные органы просили сообщить о возможных фактах притеснения, но заявлений на этот счет "до сих пор не поступало".
Он считает несостоятельными разговоры о том, что люди опасаются обращаться в правоохранительные органы. "Это не так. Никто никого не запугивал. И это невозможно", — уверен глава республики.
"Тем не менее, если эту тему на Западе раздувают в течение продолжительного времени, если ей уделяется больше внимания, чем кровавым конфликтам, войнам, эпидемиям, массовой смертности от голода в Африке, насилию над людьми и детьми, то это очень нужно каким-то влиятельным силам мирового масштаба", — полагает Кадыров.
"В Чечне главенствует закон. Любой, кто его нарушает, будет призван к ответственности. В этом не должно быть никаких сомнений, — заявил Кадыров.
По его словам, в Чечне заинтересованы довести до западных политиков, что все их заявления на эту тему беспочвенны и вызваны отсутствием объективной информации.
"Если же их действительно беспокоит данный вопрос, ответственно говорю, никаких преследований нет", — подчеркнул Кадыров.
"Если же Запад от нас в ультимативной форме требует принять их правила, чтобы мужчины женились на мужчинах, женщины выходили замуж за женщин, усыновляли детей, учили их этому же, то это для нашего народа неприемлемо", — сказал глава республики.
Кадыров убеждён, что на Западе хорошо информированы о том, что это неправда, "но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле".
Позднее Москалькова сообщила, что правоохранительные органы не получали ни обращений о пропаже людей, о которых писала "Новая газета", ни каких-либо заявлений о преследовании геев в республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о бедственном положении гомосексуалистов в республике самопиаром журналистов.