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Общество

Кадыров пообещал сотрудничать при проверке ситуации с правами геев в Чечне

18:5805.05.2017
(обновлено: 19:26 05.05.2017)
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© РИА Новости . Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА. 5 мая — РИА Новости. В Чечне готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о ситуации с правами сексуальных меньшинств в республике, заявил журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров.

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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Путин обсудит с генпрокурором и главой МВД ситуацию с правами геев в Чечне
При этом он подчеркнул, что "в чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией". По его словам, народ республики "тысячелетиями живет по другим правилам, которые предписаны Всевышним, диктуются нормами морали и этики отношений между людьми".

"У нас среди чеченцев их никогда не было. Если только речь не идёт о тех, кто, не будучи чеченцем, называет себя так, чтобы получить возможность оказаться на Западе", — добавил он.

Кадыров также отметил, что чеченские правозащитники и правоохранительные органы просили сообщить о возможных фактах притеснения, но заявлений на этот счет "до сих пор не поступало".

Он считает несостоятельными разговоры о том, что люди опасаются обращаться в правоохранительные органы. "Это не так. Никто никого не запугивал. И это невозможно", — уверен глава республики.

"Тем не менее, если эту тему на Западе раздувают в течение продолжительного времени, если ей уделяется больше внимания, чем кровавым конфликтам, войнам, эпидемиям, массовой смертности от голода в Африке, насилию над людьми и детьми, то это очень нужно каким-то влиятельным силам мирового масштаба", — полагает Кадыров.

© РИА Новости . Александр АстафьевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 30 марта 2017
© РИА Новости . Александр Астафьев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 30 марта 2017

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречис президентом РФ Владимиром Путиным. 2 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Меркель попросила Путина обеспечить соблюдение прав геев в Чечне
Он подчеркнул, что в республике заинтересованы услышать истину и намерены тесно сотрудничать с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

"В Чечне главенствует закон. Любой, кто его нарушает, будет призван к ответственности. В этом не должно быть никаких сомнений, — заявил Кадыров.

По его словам, в Чечне заинтересованы довести до западных политиков, что все их заявления на эту тему беспочвенны и вызваны отсутствием объективной информации.

"Если же их действительно беспокоит данный вопрос, ответственно говорю, никаких преследований нет", — подчеркнул Кадыров.

"Если же Запад от нас в ультимативной форме требует принять их правила, чтобы мужчины женились на мужчинах, женщины выходили замуж за женщин, усыновляли детей, учили их этому же, то это для нашего народа неприемлемо", — сказал глава республики.

Кадыров убеждён, что на Западе хорошо информированы о том, что это неправда, "но привыкли говорить то, что в их интересах, а не то, что есть на самом деле".

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В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Позднее Москалькова сообщила, что правоохранительные органы не получали ни обращений о пропаже людей, о которых писала "Новая газета", ни каких-либо заявлений о преследовании геев в республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о бедственном положении гомосексуалистов в республике самопиаром журналистов.

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