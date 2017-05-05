В Туле открыли уникальный монумент "Бессмертный полк"

ТУЛА, 5 мая — РИА Новости. В преддверии Дня Победы в Туле в пятницу торжественно открыли монумент "Бессмертный полк", представляющий собой семиметровое знамя с фотомозаикой из фотографий героев Великой Отечественной войны.

Мемориал установили в Центральном парке имени П.П.Белоусова рядом с "Аллеей Победителей", где в 1941 году проходили ожесточенные бои. Уникальный монумент представляет собой семиметровое знамя с фотомозаикой из 3,5 тысяч фотографий участников войны, сообщили в пресс-службе регионального правительства. При его изготовлении использованы только реальные фотографии солдат, опубликованные на сайте "Мой полк". На полотне знамени воссоздан известный снимок, сделанный Александром Капустянским 2 мая 1945 года "Знаменосцы у стен Рейхстага", на нем — солдаты разведгруппы Григорий Булатов и Семен Сорокин. Работа по созданию монумента велась около года.

Участие в торжественной церемонии открытия мемориала приняли губернатор Тульской области Алексей Дюмин, участник Великой Отечественной войны Василий Мирошниченко, координатор гражданской инициативы "Бессмертный полк" в Туле и Тульской области Елена Гребнева, учащиеся Тульского суворовского училища, школьники, жители города.

Приветствуя участников церемонии, губернатор напомнил, что именно здесь, в Центральном парке, проходил один из рубежей обороны Тулы.

"Здесь перед нами три с половиной тысячи фотографий наших дедов и прадедов. Многие из них не дожили до Дня Победы. Но для нас они пример мужества и отваги. Пусть будущие поколения гордятся нашим прошлым, знают и помнят героев войны, стремятся быть достойными их подвига. Мы гордимся историей нашей страны и нашими защитниками!" — сказал Дюмин.

Координатор движения "Бессмертный полк" в тульском регионе отметила, что память — самое ценное, что есть у человека. "Когда мы помним о подвигах своих родных, об истории своей семьи — мы крепче стоим на ногах. Этим монументом мы хотим каждый день напоминать проходящим мимо тулякам и гостям Города-героя о подвигах их родных", — сказала Гребнева.

Монумент станет конечной точкой шествия "Бессмертного полка" в Туле 9 мая. В прошлом году в ряды шествия в Городе-герое встали порядка 180 тысяч человек.

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