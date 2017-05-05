Гостайна по дружбе. В Брянске судят инженера за беседы с пограничником

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Лариса Жукова. Управление ФСБ по Брянской области завело уголовное дело в отношении сотрудника Гостехнадзора Виктора Рыжанова. Инженера обвиняют в сборе сведений, составляющих гостайну: он узнавал у знакомого пограничника время дежурства, чтобы тайно провозить купленные у украинцев продукты. Подробнее — в материале РИА Новости.

Болтать — врагу помогать

Главный государственный инженер-инспектор по Стародубскому району Виктор Рыжанов живет в селе Лужки. Это ближайший к границе с Украиной населенный пункт — до Черниговской области соседней страны по дороге с пунктом пропуска 17 километров, а напрямик, по бездорожью, всего четыре тысячи метров — дойти можно за час.

Как раз через эту границу ведется торговля продуктами. Местные жители выбирают украинские товары по банальной причине: они часто дешевле. При этом многие ищут способ усилить выгоду и стараются избегать таможенного досмотра, декларирования и соответствующих бюрократических процедур, назначая встречи не на погранпункте, а в стороне от него. Об этом РБК рассказал адвокат правозащитного объединения "Команда 29" Евгений Смирнов, который теперь представляет в суде интересы инженера.

"Чтобы не попасться, Рыжанов звонил своему приятелю-пограничнику, с которым вместе служил в армии, и спрашивал: "Будете сегодня патрулировать?" Тот ему отвечал: "Нет, сегодня спокойно". Рыжанов в качестве благодарности давал ему бутылку", — сообщил адвокат.

Теперь Рыжанову грозит до четырех лет колонии. УФСБ по Брянской области вменяет ему шесть эпизодов преступления по статье 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

Все силы ФСБ

По словам защитника, "пустяковое дело" сопровождается "беспрецедентным оперативным сопровождением", на которое "брошены все силы" местного ФСБ. "Однажды во время моего общения с подзащитным мы насчитали 12 человек в четырех машинах, которые за нами следили", — сообщил адвокат.

Он и его подзащитный уверены: дело завели по причине политических амбиций инженера. В 2014 году Рыжанов выиграл местные выборы и стал народным депутатом. Сам сотрудник Гостехнадзора говорит, что "до тех пор, пока никуда не баллотировался, никому не нужен был".

Однако сотрудники ФСБ пришли к нему в 2016 году, добавил Рыжанов: "Провели обыск, изъяли все электронные носители, компьютер, телефон. Сказали, что я являюсь свидетелем по какому-то уголовному делу и это нужно, чтобы я не скрыл никакую информацию".

Этим делом и была беседа Рыжанова с пограничником Владимиром Корниенко. Его обвинили в разглашении государственной тайны. В октябре инженер перестал быть свидетелем и стал подозреваемым: его задержали прямо на работе в Гостехнадзоре. А в марте этого года Московский окружной военный суд дал вынес пограничнику обвинительный приговор и приговорил к полутора годам условного срока.

© AP Photo / Andrew Kravchenko На участке границы Украины с Россией © AP Photo / Andrew Kravchenko На участке границы Украины с Россией

Страх и юмор в Брянской области

Рыжанов утверждает, что не знал о том, что информация, которая была доступна многим местным жителям, являлась секретной. Такое возможно: несмотря на то что примерный перечень сведений, которые могут составлять гостайну, содержится в ст. 5 закона "О государственной тайне", а также в указе президента "Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", разные ведомства детализируют эти списки и затем засекречивают. Таким образом, в свободном доступе информации о том, что является гостайной, нет, и простые граждане не могут предвидеть, что станет преступлением против государства.

Возможно, именно такая непрозрачность вызвала пессимистичный настрой у местных жителей. Знакомый Рыжанова Виктор Ковалев написал в соцсети, что инженер был "нормальным, честным мужиком". По его словам, теперь под угрозой все местные жители, поскольку главной опасностью является близость к соседней стране.

"Демаркации границы фактически нет: можно грибы собирать и оказаться в Украине. Была бы статья, а человек найдется", — посетовал знакомый подсудимого.

Другие пользователи предпочли отшутиться. Кто-то сделал это в духе лозунгов советских плакатов: "Сегодня продукты у хохлов покупал, а завтра родину продал", кто-то — в стиле современных мемов: "То чувство, когда цена гостайне — бутылка водки". Были даже попытки продолжить эту мысль в псевдофилософском ключе.

Статья, по которой судят Рыжанова, была введена в Уголовный кодекс в конце 2012 года, и в России пока нет правоприменительной практике по ней. В прошлом году по ней не было осуждено ни одного человека. Дело брянского инженера — "одно из пилотных; оно будет формировать правоприменительную практику по этой статье", рассказал РБК адвокат Смирнов.

Защита инженера будет настаивать на том, что данная статья антиконституционна. "Статья 283.1 позволяет преследовать за нарушение режима гостайны людей, не являющихся секретоносителями. Тогда как только секретоносители могут четко понимать, что является гостайной, а что — нет. Возможность обвинять людей в нарушении правовых актов, с которыми они не могли быть ознакомлены, противоречит основному закону", — заявил изданию глава "Команды 29" Иван Павлов.

В целом же, согласно статистике Верховного суда, число людей, ежегодно осуждаемых за преступления против государственной власти, за последние годы выросло в несколько раз: если в 2013 году чуть больше 27 тысяч человек, то в 2016-м — больше семидесяти.

Одним из самых резонансных стал случай с осужденной за госизмену из-за посланной СМС жительницей Сочи Оксаной Севастиди. В 2016 году ее приговорили к семи годам заключения за отправленное грузинскому знакомому сообщение о перемещении военной техники незадолго до грузино-осетинского конфликта 2008 года.

15 марта Верховный суд рассмотрел апелляцию на приговор Севастиди. Он сократил ей срок заключения с семи до трех лет, несмотря на то что 12 марта президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.