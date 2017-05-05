Глава Федеральной налоговой службы отчитался о доходах за 2016 год

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Совокупный доход главы Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаила Мишустина за 2016 год сократился на 0,7 миллиона рублей и составил 18,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы в ФНС и доходов по депозитным вкладам средств, которые глава ведомства заработал ранее. Мишустин возглавил налоговую службу в апреле 2010 года. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. В 2010 году при переходе на государственную службу Мишустин передал принадлежащие ему активы в управление жене.

Доход супруги Михаила Мишустина в 2016 году сократился на 3,7 миллиона рублей и составил 77,3 миллиона рублей. В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках и доход от продажи автомобиля.