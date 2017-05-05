Более 250 пожарных обеспечат безопасность "Бессмертного полка" в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Свыше 250 человек и 20 единиц техники обеспечат пожарную безопасность во время проведения "Бессмертного полка" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Как сообщается, в шествии "Бессмертный полк" примет участие более 100 ветеранов и сотрудников гарнизона пожарной охраны Москвы.
"В ходе проведения шествия "Бессмертный полк" пожарная безопасность будет обеспечена личным составом столичного МЧС численностью более 250 человек (в том числе 150 курсантов и слушателей Академии Государственной противопожарной службы МЧС России), а также на дежурство будет выставлено 20 единиц пожарно-спасательной техники",- говорится в сообщении.
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В прошлом году участниками шествия в Москве стали более 700 тысяч человек, в этом году городские власти не исключили такого же количества людей на акции.