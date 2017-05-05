Депутат назвал принуждение к участию в "Бессмертном полку" верхом цинизма

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Владивостока. Архивное фото

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Владивостока. Архивное фото

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Привлечение к участию в "Бессмертном полку" "по разнарядке" недопустимо, это верх циничного отношения к предкам, завоевавшим свободу и жизнь, считает замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

"Из регионов приходят новости, от которых "берет оторопь". Новости о том, что бюджетников, школьников и студентов и даже воспитанников детских садов заставляют участвовать в этой акции. Люди пишут об этом в блогах, СМИ пытаются разобраться в ситуации… Все мы помним, что инициатива проведения "Бессмертного полка" исходила снизу, и эта акция стала по-настоящему народной. Принуждение к участию – это верх циничного отношения к нашим предкам, своей кровью завоевавшим нам свободу и жизнь", — написал Ревенко на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что, например, в блогах упоминались прецеденты в Твери, Казани, Оренбурге, Тверской области, республике Коми.

"Хочу обратиться к тем, кто спускает такие "разнарядки" в коллективы. "Бессмертный полк" собрать по разнарядке невозможно. А те, кто это пытается делать, откровенно, не ведают, что творят. Это народная акция. Не надо входить в административный раж", — заключил Ревенко.