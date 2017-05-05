Власти Крыма напомнили, что полуостров всегда открыт для украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Граждане Украины, которые сохраняют память о подвигах советских солдат, могут принять участие в парадах Победы, которые пройдут 9 мая в Крыму, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
День Победы 9 мая является на Украине праздничным, однако украинские националисты заявляли, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк".
"Крым открыт для соотечественников и никогда свои границы закрывать не будет", — сказал РИА Новости Полонский.
Вице-премьер подчеркнул, что не менее важно, чтобы украинцы не боялись выходить на парады и идти в колоннах "Бессмертного полка" в своих городах и населенных пунктах.
"Они должны сообща показать свою позицию и силу, что людей, которые чтят подвиг своих отцов и дедов, много, и те, кто называет себя нынешней украинской властью, обязаны с ними считаться", — сказал Полонский.
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