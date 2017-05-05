Москалькова предложила заменить содержание под стражей на домашний арест

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает заменить длительные сроки содержания под стражей на домашний арест, а также разрешить заключенным переселиться в колонии, расположенные рядом с местом их проживания, и обязать суды освобождать тяжелобольных подсудимых.

В пятницу президент РФ Владимир Путин принял Москалькову в Кремле. В ходе беседы она озвучила целый пласт проблем, связанных с уголовно-исполнительной и уголовно-правовой системой. В частности омбудсмен предложила заменить длительные сроки содержания под стражей на домашний арест.

"Сегодня, к сожалению, в отношении многих граждан применяются длительные сроки содержания под стражей. У меня был пример, когда в Ростовской области до суда человек находился под стражей более семи лет, 28 раз ему продляли срок содержания под стражей. Здесь и правоприменитель проявил черствость, мне так кажется, можно было бы применить домашний арест. И закон не позволяет сегодня ограничить, поставить барьеры этим явлениям, потому что только до передачи в суд у нас есть ограничение в виде 18 месяцев. А когда человек уже находится в судебном процессе, то продлять срок содержания можно без ограничений", — рассказала Москалькова.

Кроме того, по ее словам, много обращений граждан связано с просьбой проявить гуманизм к людям и переселить из одной колонии в другую, ближе к месту нахождения родственников.

"Но, к сожалению, закон сегодня этого не позволяет. И вместе со своим аппаратом мы подготовили проект закона, позволяющий переселить из одной колонии в другую, ближе к месту жительства родственников. Это даст возможность не разрушить семьи, добраться до близких: родственники хотели бы посетить, но иногда очень дорого, страна большая, требуются большие средства на проезд", — заявила она.

Москалькова также озвучила президенту проблему, связанную с освобождением тяжелобольных. Она пояснила, что сегодня это происходит на усмотрение суда.

"И анализ, который содержится тоже в этом докладе, показывает, что суд освобождает меньше половины тяжелобольных, и люди умирают в тюрьме, умирают, не дождавшись свободы, хотя они являются практически смертельно больными. Поэтому я предлагаю изменить закон, и право суда освобождать заменить на обязанность суда освобождать, если есть документ, подтверждающий тяжелое заболевание", — сказала она.