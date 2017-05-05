Москалькова подготовила поправки к законопроекту о реновации в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала, что направила поправки ко второму чтению законопроекта о реновации в Москве.

"Ко мне обращаются люди по пятиэтажкам с просьбой сказать вам слова благодарности за то, что вы взяли под личный контроль этот вопрос. Я со своей стороны направила поправки ко второму чтению законопроекта, которые тоже позволят поднять уровень гарантий, чтобы люди оставались проживать в тех районах, из пятиэтажек которых они выселяются", — сказала Москалькова.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин днем ранее заявил журналистам, что Госдума во второй половине июня проведет парламентские слушания по закону о реновации.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.