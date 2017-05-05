СМИ: Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Председатель совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы ЦСР.

Как отмечает издание, Кудрин подготовил стратегию развития России до 2035 года, в которой предложил повысить пенсионный возраст — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Предполагается, что новая система будет вводиться с 2019 года (с шагом в полгода), и таким образом в России останется 38,52 миллиона пенсионеров.

Авторы документа считают, что эти изменения помогут создать сбалансированную систему, которая обеспечит пенсионерам приемлемый уровень жизни.

Также ЦСР предлагает ужесточить условия получения выплат, увеличив минимальный стаж работы до 20 лет, а минимальное количество пенсионных баллов — до 52.