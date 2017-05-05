СМИ: Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Председатель совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы ЦСР.
Авторы документа считают, что эти изменения помогут создать сбалансированную систему, которая обеспечит пенсионерам приемлемый уровень жизни.
Также ЦСР предлагает ужесточить условия получения выплат, увеличив минимальный стаж работы до 20 лет, а минимальное количество пенсионных баллов — до 52.