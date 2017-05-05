В ФСО рассказали о требованиях для несения поста у Вечного огня

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Особые требования предъявляются к военнослужащим роты специального караула президентского полка комендатуры Московского Кремля, которые несут пост у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата, среди них — рост и хорошая физической подготовка, рассказал РИА Новости официальный представитель ФСО, доктор исторических наук Сергей Девятов.

Он напомнил, что в 1997 году у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата был установлен постоянный пост почетного караула номер один из военнослужащих президентского полка комендатуры Московского Кремля. Ранее этот пост располагался у мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Нынешняя церемония, по словам Девятова, существует с 2009 года.

"Когда был выставлен первый почетный пост, в нем было четыре человека, стоявшие "квадратом", теперь же — парный пост. По одному человеку стоят справа и слева от Вечного огня. Там были установлены легковозводимые конструкции, уберегающие от снега и дождя", — рассказал Девятов.

"Пост выставляется в дневное время суток — с 8 утра до 20 вечера. Смена караульных происходит один раз в час. К роте специального караула предъявляются совсем другие требования – по подготовке, физической форме, росту. Эта рота — классическая визитная карточка президентского полка. Они участвуют на крупных мероприятиях, в том числе "Спасская башня", церемония развода пеших конных караулов на Соборной площади", — добавил он.

Девятов напомнил, что несколько лет назад на Мемориальном комплексе Могилы Неизвестного солдата был проведен весь комплекс работ, "все имевшиеся моменты были устранены, и на сегодняшний день это абсолютно работоспособный механизм".