МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайт китайского мессенджера WeChat, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Мессенджер не предоставил (свои – ред.) контактные сведения для (российского — ред.) реестра организаторов распространения информации", — сказал представитель Роскомнадзора.

Во вторник ведомство по той же причине внесло в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo, Line, а также аудиовизуальный чат Vchat.

Согласно части 1 статьи 10.1 закона №149 организатором распространения информации в сети "интернет" является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети.

Роскомнадзор 17 ноября на основании решений судов внес соцсеть LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Это был первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.