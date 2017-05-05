Улицы в центре Москвы перекроют для шествия "Бессмертного полка"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Центральные улицы в российской столице перекроют 9 мая с 12.00 до 19.00 из-за шествия "Бессмертного полка", сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы в пятницу.

Движение для автомобилистов перекроют на 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Театральном проезде, Кремлевской и Москворецкой набережных, Большом Москворецком мосту и Ленинградском проспекте от станции метро "Динамо".

Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". Она представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

В прошлом году участниками шествия в Москве стали более 700 тысяч человек, в этом году городские власти не исключили такого же количества людей на акции.