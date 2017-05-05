Госдума может запретить СМИ и блогерам писать о способах самоубийства

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Государственный Совет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, который запрещает СМИ и блогерам распространять информацию о способах совершения, условиях и обстоятельствах самоубийства, следует из электронной базы документом нижней палаты.

Соответствующие поправки предлагается внести, в частности, в закон о СМИ.

"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства", — говорится в проекте закона.

Согласно поправкам, подобную норму предлагается распространить и на блогеров.

Авторы законопроекта отмечают, что по закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация, побуждающая к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью ребенка, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству.

Законопроектом предлагается дополнить данную формулировку словами "включая информацию о способах его совершения, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства".