Роскомнадзор вынес предупреждение The New Times за "оправдание терроризма"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Роскомнадзор вынес письменные предупреждения журналу The New Times и сетевому изданию newtimes.ru за публикацию материала, содержащего признаки оправдания терроризма, сообщает ведомство в пятницу.

"Роскомнадзор вынес письменные предупреждения редакциям и учредителю журнала "THE NEW TIMES" и сетевого издания "newtimes.ru" за публикацию материала, содержащего признаки оправдания терроризма", — говорится в сообщении.

В свою очередь главный редактор журнала Евгения Альбац написала на своей странице в Facebook, что предупреждение от Роскомнадзора поступило за материал Павла Никулина "Из Калуги с джихадом", по ее словам, в нем усматриваются "признаки оправдания терроризма".

Она также выразила недоумение относительно того, что российские власти публично говорят о том, "что тысячи россиян воюют за ИГ*, а писать о мотивах, почему русский парень из Калуги принимает ислам и уезжает воевать в Сирию — это "признаки оправдания терроризма". "Конечно, будем оспаривать в суде", — написала Альбац.

*террористическая группировка, запрещенная в России