Температура в Москве 8 мая опустится до нуля

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Погода в столице во время длинных праздничных выходных не порадует теплом, температура воздуха будет постепенно снижаться, а в начале новой недели в регионе ожидаются сильные осадки, в том числе в виде снега, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В субботу и воскресенье преимущественно будет облачная с прояснениями погода, температура в субботу +14… +16 градусов, в воскресенье похолодает, и в дневные часы ожидается порядка 8-11 градусов тепла", — сказал специалист центра.

Сильное похолодание ожидается в понедельник 8 мая: ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем температура +3… +5 градусов, ночью около нуля градусов. Будет северо-восточный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

"В День Победы характер погоды немного улучшится, температура воздуха останется в пределах +3… +5 градусов, но облака будут менее плотными, и количество осадков сократится. Сохранится северо-восточный ветер, но его скорость уменьшится до 3-8 метров в секунду", — добавили в погодном центре.

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