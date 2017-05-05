Прожекторы подсветят московский салют в честь Дня Победы, как в 1945 году

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Помимо артиллерийских и салютных установок 9 мая в Москве будут использоваться прожекторы, как в победном 1945 году, сообщил командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона гвардии полковник Вячеслав Парадников.

"Чтобы максимально приблизить салют к салюту Победы, мэрия города поставит нам прожекторы. Они будут подсвечивать небо, как в годы войны, на Поклонной горе", — сказал Парадников в интервью газете "Известия", опубликованном в номере за пятницу.

Он также сообщил, что артиллерийские орудия будут стрелять с Васильевского спуска во время парада на Красной площади при исполнении государственного гимна России.

"Сам же салют в честь празднования Дня Победы будет произведен с 16 точек, утвержденных правительством Москвы. Самые большие и зрелищные — это Поклонная гора и Воробьевы горы. Также на Поклонке в районе цветочных часов расположится артиллерийская батарея. В нее входит 18 орудий калибра 76 миллиметров ЗиС-3. А за монументом будет стоять 14 салютных установок. Раньше наши установки стояли непосредственно на Воробьевых горах, но теперь им там стало мало места. Поэтому мы их спустили на Лужнецкую набережную. Там также расположатся 18 салютных установок на фронте более километра. Кроме того, в каждом районе Москвы будут организованы точки по четыре машины", — рассказал гвардии полковник.

Он отметил, что для салюта в честь Дня Победы заказаны выстрелы новых наименований. "Двух одинаковых салютов не бывает. В каждом используется 10 тысяч выстрелов. Подобрать их запуск так же, как в прошлый раз, сложно, да и не нужно. Мы каждый раз меняем программу. Мы заказали на предстоящий салют выстрелы новых наименований. Поэтому и заложим их в салютные установки по новой программе", — пояснил Парадников.

По его словам, неизменным останется выполнение воинского ритуала при проведении салюта: время его проведения — 10 минут, 30 залпов артиллерийских орудий, темп стрельбы — раз в 20 секунд.

Парадников уточнил, что салютные установки стали программируемыми и ими можно управлять дистанционно. Поэтому составляется специальная программа, которая тщательно рассчитана и выверена до долей секунды. В частности, там указывается, какой заряд, какого цвета, на какой высоте и в какой момент должен взорваться. "После этого мы программируем положение каждой салютной установки в конкретные точки города. В итоге, когда стреляет группа машин, в небе получаются красивые картинки. Причем одна сменяет другую цветом и высотой подрыва пиротехнических зарядов. Происходит это на разном фронте. Это и создает праздничный салют", — сказал командир дивизиона.

Он подчеркнул, что у каждого заряда есть свое имя. "Например, "Хризантема". Этот заряд, как одноименный цветок, раскрывается разноцветными лепестками. Заряд "Плакучая ива", подорвавшись в заданной точке, опадает, словно ветки дерева, устремляясь цветными нитями к земле. Они могут быть желтыми, красными, зелеными или серебряными. Еще есть заряд "Восход". Он напоминает восход солнца, когда небо заливается ярким светом. Существуют заряды с женскими именами: "Алиса", "Полина". В небе они напоминают прекрасных женщин", — рассказал Парадников.

По его информации, заряжание салютных установок проходит в пункте постоянной дислокации. "В этой работе не должно быть спешки. У нас есть салютные установки, на которых располагается до 210 стволов. Представьте, как их все зарядить! Делать это надо аккуратно, обращаться как с женщиной. Не так возьмешь — и взорвется!" — заключил гвардии полковник.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РИА Новости сообщили, что праздничные салюты и фейерверки в российской столице в 22.00 9 мая запустят с 40 площадок.