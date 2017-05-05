МВД проконтролирует выезд журналиста "Новой газеты" Нурматова из России

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Главное управление МВД по Московской области примет меры по контролю за выездом из России журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В четверг МВД РФ отказало в предоставлении временного убежища Нурматову, который должен покинуть страну. В марте Нурматов был задержан из-за нарушения правил въезда или режима пребывания в России, позже его отпустили под подписку о невыезде.

"Направляем копию решения главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) от 27 апреля N512 для приобщения к материалам личного дела гражданина Республики Узбекистан Нурматова Худоберди Тургуналиевича и принятию мер по контролю за его выездом за пределы Российской Федерации", — говорится в письме заместителя начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой.

В документе, направленном на имя начальника главного управления МВД по Московской области Виктора Паукова, также отмечается, что выезд Нурматова осуществляется в оговоренные законом "О беженцах" сроки.

В четверг пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова сообщила РИА Новости, что издание считает необоснованной проверку Нурматова по факту трудоустройства и планирует продолжить сотрудничество с журналистом, которого считает профессионалом своего дела.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в 2008 году Нурматов проходил в России по уголовному делу о терроризме: осужденный житель Тамбова заявил, что именно он вовлек его в экстремистскую деятельность "под началом вербовщиков группировки "Исламское государство"*.

По данным "Новой газеты", Нурматов был ранее задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".

*террористическая группировка, запрещенная в России