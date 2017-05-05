На выставке в Москве представили военные документы из фондов Сталина

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В столичном Новом Манеже открылась выставка "1942. В штабах Победы", которая продолжает цикл "В штабах Победы", посвященный 75-летию знаменательных дат Великой Отечественной войны, сообщает mos.ru.

В экспозиции впервые представлены документы высших органов власти — Государственного комитета обороны СССР, постановления Ставки Верховного главнокомандования и Генерального штаба Красной армии, Политбюро ЦК ВКП(б), Совета народных комиссаров, Верховного Совета СССР, а также документы из личных фондов Иосифа Сталина, Андрея Жданова и Вячеслава Молотова.

Гости музея также смогут узнать больше о деятельности Академии наук СССР и ВЛКСМ и быте советских семей. Кроме того, на экспозиции воссозданы интерьер кабинета Иосифа Сталина в Кремле, модели военной техники и вооружения Красной армии.

Выставка будет открыта до 25 июня.