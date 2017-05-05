Большинство россиян поддерживают акцию "Бессмертный полк", показал опрос

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Акцию "Бессмертный полк" положительно оценивают 96% россиян, четверть жителей страны уже принимала участие в акции, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция "Бессмертный полк". Она представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

По данным опроса, об акции слышало подавляющее большинство россиян — 95%. Отмечается, что четверть (24%) опрошенных сказали социологам, что участвовали в акции. При этом уточняется, что эта доля выше в малых городах и селах (30% и 26% соответственно), тогда как в городах с населением более 500 тысяч жителей и миллионниках только 15% и 19% жителей соответственно сообщили о подобном опыте.

"Акция вызывает положительные оценки у 96% россиян, причем доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет. О планах принять участие в акции в будущем году сообщили 40% опрошенных, чаще об этом говорят те, кому за 35 лет (41 —43%), а среди 25-34 летних процент потенциальных участников "Бессмертного полка" ниже — 36%", — говорится в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 апреля — 2 мая 2017 года. В нем приняли участи 1800 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.