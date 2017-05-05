Московский дом национальностей приглашает на экскурсии по центру столицы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В дни майских праздников Московский дом национальностей проведет бесплатные экскурсии по историческому центру Москвы, сообщает сайт mos.ru.

Экскурсия "Улицы героического прошлого Москвы. Новая Басманная улица" погрузят участников в жизнь Москвы XVII-XIX веков. Начнется экскурсия 9 мая в 16:00. Место встречи — у памятника Михаилу Лермонтову возле станции метро "Красные Ворота".

Экскурсия "Град Москва и небесный град Иерусалим" представит участникам Московский Кремль — выдающийся памятник древнерусской фортификации. Кроме того, в маршрут включены Александровский сад и Константино-Еленинская проездная башня. Экскурсия пройдет 10 мая, начало в 15:00. Группа встречается у выхода в Александровский сад из метро "Библиотека имени Ленина", справа от Кутафьей башни.