С 6 по 9 мая в Москве ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. 6 мая в столице стартуют международные соревнования по велоспорту "Пять колец Москвы". В связи с этим в городе до 9 мая будет ограничено движение по ряду улиц, сообщает mos.ru со ссылкой на транспортный комплекс Москвы.

6 и 9 мая перекроют Крылатскую улицу, 7 мая — улицу Косыгина, Университетский проспект и Воробьевскую набережную, 8 мая — улицы в поселении Кленово.

Кроме того, летом в столице будут проводиться инженерно-ремонтные работы на ряде улиц, что также приведет к их перекрытию и ограничению движения.

Более полную информацию можно узнать на сайте мэра Москвы.