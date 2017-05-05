Минобороны опубликовало документы о зверствах оккупантов в годы ВОВ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива ведомства о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

"На официальном сайте Минобороны России впервые размещены уникальные рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о чудовищных злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны на территории Херсонской области СССР", — говорится в сообщении.

Как говорится, в частности, в донесении "О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне" от начальника политуправления третьего украинского фронта генерал-лейтенанта Михаила Рудакова на имя начальника Главного политического управления Красной Армии генерал-полковника Александра Щербакова от 3 апреля 1944 года, только на территории советской Херсонской области были замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей.

Отмечается, что к донесению также прилагается акт судебно-медицинской экспертизы, проведенной после эксгумации тел советских граждан, убитых фашистами. Документ составлен по результатам раскопки одной могилы, находившейся в семи километрах от Херсона.

Уточняется, что "особую актуальность эти документы приобретают сейчас, в свете попыток различных политических сил у нас в стране и за рубежом переписывать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру".