Путин заявил, что реновация пятиэтажек должна работать на благо людей

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Программа реновации пятиэтажек в Москве должна быть воплощена на благо людей, а не во вред, заявил президент России Владимир Путин в ходе совместного заседания Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

"Надо только чтобы должным образом и эти идеи были воплощены на благо людей, а не во вред. Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан", — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что весь процесс должен идти в рамках действующего законодательства.

"Нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав. Но, конечно, идея хорошая и перспективная, и об этом нужно будет подумать", — добавил глава государства.

Ранее столичные власти опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. В окончательный вариант программы попадут только те "хрущевки", более двух третей жителей которых проголосуют за реновацию.