На Ямале более 23 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" 9 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Более 23 тысяч человек пройдут в "Бессмертном полку" Ямало-Ненецкого автономного округа в честь праздника 9 Мая, сообщает правительство региона.

"Масштабы ямальского "Бессмертного полка" с каждым годом увеличиваются. В рамках празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне планируется, что на улицы ямальских городов и поселков выйдут более 23 тысяч человек – участников акции",- говорится в сообщении.

Акция "Бессмертный полк" пройдет во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа. По традиции участники акции сформируют колонну "Бессмертный полк" в память о фронтовиках-победителях и пронесут в руках портреты своих отцов и дедов, защищавших Отечество от фашизма в 1941-1945 годах. На старых фотографиях военных лет – молодые лица тех, кто сражался на фронте.

"Организаторы приглашают всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие во всероссийской акции "Бессмертный полк", выйти 9 мая на улицы города с фотографией отца, деда, прадеда, и тем самым сохранить и увековечить память о мужестве и героизме, проявленном советским народом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", — отмечается в сообщении.

В рамках празднования Дня Победы в арктическом регионе пройдут и другие гражданско-патриотические акции, среди которых "Георгиевская ленточка", "Вальс Победы", "Солдатский платок", уточняет правительство ЯНАО.

Другие новости региона читайте здесь