Миронов предложил использовать маткапитал на покупку отечественного авто

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает разрешить использовать материнский капитал на покупку автомобиля отечественного производства, по его мнению, это будет эффективной мерой социальной поддержки и положительно повлияет на развитие российского автопрома.
По его словам, сегодня порядка 46% семей не смогли выбрать способ использования средств материнского капитала.
"Возможность покупки автомобиля стала бы эффективной мерой социальной поддержки, я уже не говорю, что это было бы тоже хорошее средство для поддержки нашего автопрома", — добавил Миронов.