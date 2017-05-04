Миронов предложил использовать маткапитал на покупку отечественного авто

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает разрешить использовать материнский капитал на покупку автомобиля отечественного производства, по его мнению, это будет эффективной мерой социальной поддержки и положительно повлияет на развитие российского автопрома.

"Мы считаем, что нужно разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля отечественной сборки. В особенности это нужно для улучшения качества жизни семей, в которых есть дети-инвалиды, приемные дети, и для многодетных семей", — заявил Миронов на совместном заседании Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

По его словам, сегодня порядка 46% семей не смогли выбрать способ использования средств материнского капитала.

"Возможность покупки автомобиля стала бы эффективной мерой социальной поддержки, я уже не говорю, что это было бы тоже хорошее средство для поддержки нашего автопрома", — добавил Миронов.