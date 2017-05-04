"Здоров, совсем здоров". Сурков ответил на некрологи в свою честь

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Помощника президента РФ Владислава Суркова обрадовала реакция общества на недавнюю публикацию фото, где он якобы выглядит изможденным, он признался, что получил эстетическое удовольствие от чтения некрологов в свою честь.

"Здоров, совсем здоров, чего и всем неравнодушным желаю. Ну, может быть, не всем. Хотя ладно, всем, бог с ними",- сказал Сурков в интервью журналу "Русский пионер".

Так он прокомментировал публикацию фотографий с состоявшейся во вторник в Сочи пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Чувствую себя хорошо в основном по двум причинам. Во-первых, впечатлен размахом похоронной процессии. Проводить меня в последний путь собрались сотни тысяч пользователей Рунета и Уанета. Не подозревал, что так популярен. Приятно удивлен",- сказал Сурков.

"Получил большое эстетическое удовольствие от чтения посвященных мне некрологов. Какая живость слога! Что за бездна вкуса и простодушного народного юмора! И как порой ярко обозначается глубокое познание медицины, политики, философии. Хорошо, правда, хорошо",- сказал помощник президента.

Сурков подчеркнул, что в данной ситуации главное — неравнодушие общества, хотя оно в этом контексте его скорее рассмешило.

Помощник российского лидера сказал, что его интересует не только психологическое и социальное измерение общественной реакции, но и технический вопрос. "Например, каким аппаратом был сделан снимок? Не рентгеновским ли?"- сыронизировал Сурков.