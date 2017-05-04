Глава Чувашии предложил расселять из аварийного жилья с учетом соцстатуса

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил реализовать пять механизмов расселения аварийного жилья с учетом социального статуса проживающих.

"Предлагаем реализовать расселение аварийного жилья с учетом социального статуса проживающих на основе принципа социальной справедливости", — сказал Игнатьев, выступая на заседании Госсовета.

Он отметил, что, безусловно, возможностей у малообеспеченных, малоимущих и многодетных семей объективно меньше, чем у социально активных трудоспособных граждан, но при этом нельзя порождать и иждивенчество. "Дальнейшая реализация программы должна стимулировать трудоспособных граждан прилагать усилия для самостоятельного улучшения своих жилищных условий по действующим государственным и региональным программам", — отметил глава Чувашии.

Он предложил реализовать пять механизмов расселения аварийного жилья с учетом социального статуса проживающих. По его словам, первый механизм – это развитие застроенных территорий. Второй – развитие рынка арендного жилья. Третий – создание правового и организационного механизма реализации инициатив собственников помещений в многоквартирных домах по самостоятельной реализации проектов реконструкции аварийного жилья, строительство нового жилья на земельном участке, который высвобождается после сноса аварийного дома. Четвертый – введение нового вида жилищного фонда – специализированного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Пятый — выдача государственных или муниципальных жилищных сертификатов для граждан, переселяющихся из аварийного жилья.

Он также отметил, что для реализации данных механизмов на уровне РФ необходимо разработать новую нормативно-правовую базу. "И эти меры должны способствовать созданию четких понятных и постоянно действующих механизмов выявления и переселения граждан из аварийного жилищного фонда", — подчеркнул Игнатьев.