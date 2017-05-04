Россияне стали отдыхать культурнее, считает Скворцова

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россияне стали отдыхать культурнее и меньше обращаться к врачам в праздники, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Я могу сказать, что наши люди стали намного культурнее отдыхать. На самом деле заниматься спортом, кататься на роликах, заниматься какими-то игровым видами спорта. И таких ЧП, которые мы раньше наблюдали, как в пьяном виде драки, в пьяном виде чрезвычайные ситуации, дорожно-транспортные происшествия — к счастью, этого становится меньше", — сообщила Скворцова журналистам, отвечая на вопрос, много ли россиян обратилось за медицинской помощью на первомайские праздники.