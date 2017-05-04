Минстрой ожидает роста объемов аварийного жилья в России

МОСКВА, 4 мая — РИА Недвижимость. Министерство строительства и ЖКХ России ожидает увеличения объёмов аварийного жилья в стране, заявил на заседании Госсовета, посвящённого выполнению "майских указов" президента, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

"Дело в том, что почти половина жилого фонда в нашей стране была построена до 1970 года", — напомнил он.

К 1 сентября 2017 года в России должна завершиться программа расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года.

Всего по данным на 1 апреля этого года в России, начиная с 2008 года, было расселено более 860 тысяч человек из более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует 73% выполнения плана по расселению, говорится в материалах к Госсовету. Всего в настоящее время 20 российских регионов отстают от плановых показателей по расселению аварийных домов.