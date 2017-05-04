Путин: надо поощрять регионы за своевременное переселение из ветхого жилья

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о поощрении регионов, в срок выполняющих задачи по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

"Мы поставили перед собой очень сложную цель — до сентября 2017 года предоставить новое комфортное жилье более 700 тысячам наших граждан… На 1 апреля 2017 года расселено 8,13 миллионов квадратных метров, на которых проживает 520 тысяч человек — это 73 с небольшим процента от планового показателя. Такова картина на сегодняшний момент", — сказал Путин, открывая совместное заседание Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

"Подавляющее большинство субъектов Федерации, как показывают данные, выполняют поставленные задачи, несмотря ни на какие сложности сегодняшнего дня. Я предлагаю подумать о мерах их поощрения, включая финансовые", — отметил он.