Маргулис признался, что "Хатан" играет лучше, чем "Машина времени" в юности

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На НТВ продолжается второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!", по условиям которого в полуфинал проходят только четыре участника, которых выберет каждый из членов жюри.

Конкурсанты из Якутии ВИА "Хатан" и солист группы, 17-летний Владимир Климовский, настойчиво "гнут свою линию" — ребята играют только рок. Во втором туре парни исполнят серьёзную и сложную композицию Виктора Цоя — "Звезда по имени солнце".

Поддержать молодых рокеров пришёл прославленный рок-музыкант, композитор и участник легендарной группы "Машина Времени" Евгений Маргулис.

Музыкант признался: "Ребята из команды "Хатан" напомнили мне нашу группу в юности, но мы, по сравнению с ними — просто двоечники. Тем не менее, из нас что-то получилось. Надеюсь, и у ребят всё получится, и они станут известными. В начале карьеры мы тоже пытались играть каверы, пытались увлечь девчонок своей неземной красотой… Всё, что я могу сказать — эти ребята сейчас играют значительно лучше, чем мы! Мне кажется, что их ждёт большое будущее: из всех участников группы могут получиться большие звёзды. Для этого я желаю учиться, учиться и еще раз учиться. И главное пожелание — писать свои песни, чтобы стать ещё круче!".

Ребята не растерялись и исполнили для Евгения одну из своих песен на родном языке.

Оценить выступление рок-группы из Якутии можно будет уже в субботу, 6 мая в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.