Путин призвал поощрять соцучреждения, которые прислушиваются к гражданам

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призывает разработать механизм поощрения соцучреждений, откликающихся на запросы граждан, и жесткие меры к тем, кто не прислушивается к людям.

"Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности",- сказал Путин на совместном заседании Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Он напомнил, что в рамках реализации "майских указов" начато внедрение независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. Как отметил Путин, "полученные результаты не должны подшиваться в папку, ложиться под сукно".