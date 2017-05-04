Путин поручил ввести с 2019 года механизм переселения из ветхого жилья

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и регионам с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, при этом на переходный период до 2019 года должно быть продлено действие фонда ЖКХ.

"Поручаю правительству совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу фонда Жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Тем более что проект закона проработан и он готов к тому, чтобы быть принят", — сказал Путин на заседании Госсовета в четверг.