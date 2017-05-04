Минобороны предложило праздновать День службы защиты гостайны

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минобороны России предлагает дополнить указ президента России "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" с целью установить в ВС РФ День службы защиты государственной тайны и отмечать его 13 ноября, сообщается в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2018 году служба защиты государственной тайны ВС РФ отметит 100-летие своего создания.

"Установить в ВС РФ День службы защиты государственной тайны и отмечать его 13 ноября", — сказано в проекте указа президента РФ, опубликованном на правовом портале.

В пояснительной записке Минобороны России к проекту указа главы государства отмечено, что 13 ноября 1918 года приказом Реввоенсовета Республики № 217/33 был объявлен штат организационного управления Всероссийского Главного штаба, в котором в составе отчетно-организационного отдела было впервые выделено в качестве самостоятельного подразделения общее и шифровальное отделение. С этого момента начинается история шифровальных органов, ставших в дальнейшем основой всей системы защиты гостайны в ВС РФ.

"Исторически сложилось, и на этой дате воспитано не одно поколение специалистов службы, что 13 ноября праздновалось в ВС РФ, сначала как "День шифровальщика", а последние 15 лет празднуется как "День службы защиты государственной тайны", — поясняется в сопроводительном документе.

Первые официальные упоминания о необходимости выполнения специальных мероприятий по защите гостайны встречаются в указах Петра I от ‎28 февраля 1720 года "О содержании в коллегиях и канцеляриях дел в тайне" и от 13 января 1724 года "О делах тайности подлежащих". В настоящее время защитой государственной тайны в Вооруженных силах занимается Восьмое управление Генерального штаба ВС РФ. Под руководством управления была создана служба защиты гостайны ВС РФ, официально объединившая режимные (режимно-секретные) органы; шифровальные органы; подразделения ремонта и технического обслуживания шифровальной техники; органы обеспечения безопасности информации на объектах вычислительной техники; подразделения сертификации средств защиты информации и лицензирования деятельности воинских частей и организаций ВС РФ; подразделения засекречивания космических радиолиний; подразделения криптографического и инженерно-криптографического анализа средств защиты информации; удостоверяющих центров электронной подписи.