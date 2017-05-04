В России двадцать регионов отстают по темпам расселения аварийного жилья

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Двадцать регионов России отстают по темпам расселения аварийного жилья от плановых показателей, говорится в материалах к Госсовету по выполнению майских указов президента России.

"Целевые показатели соответствуют плановым темпам расселения в 49 регионах, в них программа выполнена более чем на 70%. В 20 регионах темп расселения отстает от планового", — отмечается в материалах

В них добавляется, что ещё в 14 регионах — в Подмосковье, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечне, Калининградской, Ростовской, Рязанской, Магаданской, Тамбовской, Тюменской областях, а также в Петербурге, Москве, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах — расселение аварийного жилья полностью завершено.

Всего по данным на 1 апреля этого года в России, начиная с 2008 года, было расселено более 860 тысяч человек из более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует 73% выполнения плана по расселению, говорится в материалах.

К 1 сентября 2017 года в России должна завершиться программа расселения жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года. Всего в программу вошло 11,4 миллиона квадратных метров аварийного жилфонда.