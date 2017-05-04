Собянин рассказал, сколько времени потребует программа реновации

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минимум 10-15 лет понадобится на реализацию программы по сносу пятиэтажек в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на сайте kp.ru.

Он напомнил, что по первой программе реновации, которая завершится в следующем году, снесено 1,9 тысячи домов. "Ту программу заявили в 1988 году, 30 лет прошло… Если интерпретировать на сегодняшний объем, нам что понадобится 60 лет?" — сказал мэр.

"Конечно, мы не допустим, чтобы такая программа так долго реализовывалась. Но 10-15 лет – это минимальный срок, который потребуется", — сказал Собянин.

При этом он пояснил, что сроки зависят о того, как скоро примут закон и программа будет официально утверждена.

"Мы сейчас ведем предварительное голосование. Сам перечень официально будет утвержден только после принятия специального закона. После этого нам потребуется какое-то время, чтобы составить программу не только с учетом перечня домов, но и технических и строительных возможностей. Даже сам подготовительный процесс достаточно сложен", — пояснил Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам мэра Москвы, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.