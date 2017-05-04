Эксперты: пенсионный возраст могут повысить после выборов президента

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. О повышении пенсионного возраста в РФ может быть объявлено после президентских выборов в 2018 году, в этом случае реализовать такое решение могут уже в 2020 году; кроме того, сейчас настал относительно удачный момент для реформы в связи с демографией страны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Когда повысят



Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее заявлял, что в 2017 году решения о повышении пенсионного возраста в РФ не будет.

Тем не менее, по мнению директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, о решении поднять пенсионный возраст может быть объявлено довольно скоро. "Я думаю, после выборов", — сказала РИА Новости Малева.

По ее словам, если соответствующий законопроект будет принят в 2019 году, то его реализация может быть осуществлена уже в 2020 году.

Кроме того, по ее мнению, вопрос о том, что реформа коснется лишь более молодого населения, стоял бы еще лет 10-20 назад. "Сейчас уже время упущено. И то, что мы видим – повышать пенсионный возраст придется абсолютно всем", — заключила эксперт.

"В большинстве стран нет такого низкого пенсионного возраста: 55 — для женщины, и 60 — для мужчины. Это просто казус, такого нет практически нигде", — сказал замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Он отметил, что в большинстве стран мужчины уходят на пенсию в возрасте 65-67 лет, а женщины – 63-65 лет.

Реформы не избежать



По словам Малевой, в целом экспертное сообщество сходится в понимании того, что пенсионный возраст нужно поднимать, и делать это надо было уже давно, так как в настоящее время никакие иные движения в пенсионной системе уже к эффекту не приводят, а самое мощное влияние на нормализацию и оптимизацию системы будет оказывать как раз повышение пенсионного возраста.

Эксперт отметила, что ни в одной стране мира таким переменам, конечно, люди не радуются, но понимают, что это необходимо. "Я считаю, что населению столько раз ставили этот вопрос, население столько раз выпускало пар по этому поводу, что, мне кажется, люди возражают, но они уже обреченно ждут, они уже даже понимают, что это будет сделано и это необходимо", — сказала она.

Горлин отметил, что в настоящее время у российских женщин средний ожидаемый период нахождения на пенсии составляет 25 лет. Таким образом, получается, женщина 25-30 лет работает и 25 лет получает пенсию.

"Ни одна пенсионная система не может выдержать такое и при этом обеспечивать социально приемлемый уровень пенсии. Это невозможно", — заявил эксперт.

По его мнению, рано или поздно пенсионный возраст придется повышать. "Но чем дальше этот вопрос не будет решаться, тем это будет и сложнее, и тяжелее, и дороже, при этом, прежде всего, для самих граждан", — добавил Горлин.

Он также отметил, что, чем больше это решение будет затягиваться, тем за более короткий промежуток времени в дальнейшем придется повышать пенсионный возраст. Как, например, по его словам, это произошло в Белоруссии, где о предстоящем повышении было объявлено менее, чем за один год. Ранее с 1 января 2017 года в республике началось повышение пенсионного возраста на три года до 58 лет для женщин и 63 для мужчин – по полгода каждый год. Комментируя данную меру, президент Белоруссии высказал мнение о том, что страна может вернуться к вопросу дальнейшего повышения пенсионного возраста после первого этапа — через шесть лет.

"В других странах, во-первых, до того, как начать повышать пенсионный возраст, объявляют за существенно больший промежуток времени – бывает за десять лет и более. И увеличение возраста происходит маленькими шагами — по несколько месяцев в год", — пояснил эксперт.

По его мнению, более рационально было бы повышать пенсионный возраст не более, чем по три месяца ежегодно, хотя бы в течение первых нескольких лет, что позволило бы россиянам лучше адаптироваться к новым условиям.

"Здесь, на мой взгляд, должен быть некий баланс между социальной приемлемостью и экономической эффективностью. И самое главное – это не должно рассматриваться как такой чисто бюджетный эффект. Потому что, на мой взгляд, главная цель и смысл повышения пенсионного возраста – возможность обеспечивать более социально приемлемый уровень пенсий", — отметил Горлин.

Как пояснила Малева, сейчас предлагаются абсолютно разные схемы повышения пенсионного возраста, и какого-то единого мнения нет. По ее словам, все будет зависеть от того, когда будет приниматься это решение. "Очень от многого зависит – (будет) новый состав правительства, новый министр труда, на какие схемы они пойдут – это гадание на кофейной гуще", — добавила она.

Миф о непопулярности



"Мне представляется, что вокруг темы повышения пенсионного возраста создан определенный миф. Были другие решения, которые, по моему мнению, в большей степени затрагивали интересы пенсионеров. Например, та же индексация пенсий в размере ниже инфляции или прекращение индексации пенсий работающим пенсионерам", — считает Горлин.

Ранее в России был принят закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам с января 2016 года. Однако в апреле 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме сообщил, что парламенту и правительству РФ необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия для дальнейшей индексации пенсий работающим пенсионерам и принять взвешенное решение по этому вопросу. Позже глава российского правительства поручил Минтруду, Минфину, а также Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом до 24 мая проработать вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Кроме того, российские пенсионеры в 2016 году не получили индексацию своих пенсий по итогам инфляции за предыдущий год. Правительство РФ приняло решение провести единовременную дополнительную выплату в 5 тысяч рублей по итогам года. В 2017 году пенсии были проиндексированы по уровню инфляции.

"В связи с неполной индексацией пенсий российские пенсионеры, прежде всего работающие, потеряли в среднем около тысячи рублей ежемесячно. Мне кажется, это более существенно, чем то, что человек выйдет на три месяца позже на пенсию", — сказал Горлин, отметив при этом, что со временем этот срок, конечно, будет увеличиваться.

Удачный момент



По словам Горлина, сейчас в России как раз настал период, относительно удачный для повышения пенсионного возраста – порядка десяти лет на рынок труда будет выходить малочисленное молодое поколение.

"Понятно, что это не взаимозаменяемые рабочие места – молодежь и люди старшего возраста не конкурируют напрямую между собой — но все равно это будет фактор, смягчающий проблему трудоустройства лиц пенсионного возраста", — сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что если ничего не менять в пенсионной системе, то в силу объективных демографических трендов будет ухудшаться соотношение между численностью работающих и пенсионеров, и соответственно — станет тяжелее обеспечивать индексацию пенсий в размере инфляции, будет снижаться отношение размера пенсии к зарплате.

"Сегодня соотношение средней пенсии и зарплаты около 34-35%. Если не повышать пенсионный возраст, то к 2035 году оно снизится до 27%. То есть пенсия все меньше и меньше будет выполнять свою функцию компенсации утрачиваемого заработка", — сказал он.

При этом эксперт отметил, что это должна быть далеко не единственная мера, в том числе необходимо реформировать систему досрочных пенсий. Для повышения уровня пенсий крайне важно обеспечить увеличение доходов пенсионной системы как за счет вывода заработной платы из "тени", так и, прежде всего, роста экономики, являющейся основой хорошего пенсионного обеспечения.