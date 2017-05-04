Кадыров повредил ногу, играя в футбол с командой СОБР "Терек"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил травму ноги во время игры в футбол с командой спецотряда быстрого реагирования "Терек".

"В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!" — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Глава Чечни также назвал спасением современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей, добавив, что в детстве ему приходилось сильно страдать от гипса.