ФСИН хочет оградить несовершеннолетних заключенных от криминальной культуры

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России хочет оградить от влияния криминальной субкультуры воспитанников колоний для несовершеннолетних и оставлять положительно характеризующихся подростков в воспитательной колонии до 21 года, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ведомства в четверг.

Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече врио директора ФСИН России Анатолия Рудого и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Главными в повестке дня стали три вопроса: возможность оставления положительно характеризующихся подростков в воспитательной колонии до 21 года, перевода в колонию-поселение; получение образования в стенах исправительных учреждений и правовые основания для дальнейшего функционирования школ в воспитательных колониях, а также обучение несовершеннолетних в СИЗО", — говорится в сообщении.

Инициатива увеличить возраст содержания в воспитательных колониях исправляющихся подростков возникла из-за многочисленных обращений воспитанников к уполномоченным по правам ребенка по всей стране. Согласно действующему законодательству, как только осужденному подростку исполняется 19, его отправляют в колонию общего режима, а срок наказания превышает черту совершеннолетия в большинстве случаев.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность перевода положительно характеризующихся подростков, достигших 18 лет, из воспитательной колонии в колонию-поселение и создания в исправительных колониях участков, функционирующих как воспитательная колония.

"Предлагаемые поправки в Уголовно-исполнительный кодекс оградили бы подростков от негативного влияния криминальной субкультуры, способствовали сохранению связей с родственниками, решению вопросов их бытового и трудового устройства после освобождения, стали бы дополнительным стимулом и действенным механизмом социализации несовершеннолетних осужденных", — считают во ФСИН.

Кузнецова поддержала предлагаемые инициативы, так как, по ее мнению, они направлены на гуманизацию условий содержания тех, кто лишен свободы, и принесут общественную пользу.