4 мая в Москве ограничат движение

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. 4 мая в Москве на улице Сретенка начнутся работы по программе "Моя улица", сообщает сайт mos.ru.

В связи с эти планируется частичное ограничение движения транспорта на крайних полосах, полностью перекрывать улицу на время работ не планируются.

Благоустраивать улицу будут частями. С 4 мая и до начала июля благоустройство проведут на четной стороне Сретенки. На это время останутся перекрытыми две крайние полосы дороги на четной стороне улицы. С начала июля и до конца августа приводить в порядок будут нечетную сторону Сретенки. Соответственно, закроют две крайние полосы на нечетной стороне улицы.

Полностью свободными для автомобилей на протяжении всего ремонта будут оставлять две полосы.