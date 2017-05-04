В Крыму возвели более половины опор моста через Керченский пролив

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Половина опор моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с Краснодарским краем, уже сооружены, а более трех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив, в том числе выполнив все сухопутные опоры автодорожной части. Больше трех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. Работа по строительству будущей автодороги развернута на всех морских участках", — говорится в сообщении.
Отмечается, что основная часть возведенных опор относится в автодорожной части моста, которую планируется ввести в строй на год раньше железнодорожной. Так, по словам начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Романа Новикова, завершено производство работ на половине опор моста. "Из 595 опор исполнено 298", — добавил он.
"Одновременно идут работы по монтажу пролетных строений. На готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20%… мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия", — добавил Новиков.
По его словам, в мае-июне планируется провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых будут проведены испытания, после которых будет выбран оптимальный вариант покрытия.
"Технологически самый сложный и объемный по работам — участок фарватера Керчь-Еникальского канала. Мы уже закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор — по 95 трубосвай на каждую… Идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор. На каждый требуется более 1,5 тысячи тонн арматуры и шесть тысяч кубометров бетона", — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонид Рыженькин.
Кроме того, отметил Рыженькин, на технологической площадке в Керчи продолжается сборка арочных пролетных строений моста, из почти 10 тысяч тонн металлоконструкций собрано уже более семи тысяч тонн, собранные железнодорожные, а затем автодорожные арки будут перевезены для монтажа на готовые опоры в конце лета начале осени.
"Мы усиливаем работы на сухопутных участках по бетонированию других опор. Сегодня мы уже выходим на объемы порядка 20 тысяч кубов бетона в месяц на всех участках на таманском берегу и порядка восьми тысяч кубов со стороны крымского берега. Одновременно с этим увеличивается количество рабочих и специалистов, сегодня в суточную смену выходит около пяти тысяч специалистов на объекте", — добавил Рыженькин.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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При строительстве Керченского моста планируется установить 173 морские опоры, из которых 86 – автомобильные, 87 – железнодорожные.
До конца 2016 года планируется установить порядка десяти морских опор по всему объекту.
Для одной морской опоры требуется около 100 тонн металлоконструкций и более 300 кубометров бетона.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСредняя заработная плата рабочих, задействованных в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, составляет от 25 до 35 тысяч рублей, специалисты и инженерно-технический персонал получают 75-80 тысяч рублей.
Средняя заработная плата рабочих, задействованных в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, составляет от 25 до 35 тысяч рублей, специалисты и инженерно-технический персонал получают 75-80 тысяч рублей.
Недостатка в рабочей силе на строительстве моста нет.
После завершения строительства Керченский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров.
Для автомобильного движения мост планируют открыть в 2018 году, для поездов — в 2019-м.
Наиболее востребованными рабочими на строительстве крымского моста являются арматурщики и бетонщики.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк13 сентября мостостроители завершили создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива. Готовы технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 километров временных дорог.
13 сентября мостостроители завершили создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива. Готовы технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 километров временных дорог.
Строительство моста через Керченский пролив в Крыму.