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Общество

В Крыму возвели более половины опор моста через Керченский пролив

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (181)
08:1604.05.2017
0950
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство моста через Керченский пролив в КрымуСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Половина опор моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с Краснодарским краем, уже сооружены, а более трех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Смотровая площадка с видом на Крымский мост около памятника морякам-десантникам Черноморского флота Пушка Лендера. 22 апреля 2017
© Фото : Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
В Крыму обустроили площадку с видом на мост через Керченский пролив
"Строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив, в том числе выполнив все сухопутные опоры автодорожной части. Больше трех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. Работа по строительству будущей автодороги развернута на всех морских участках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть возведенных опор относится в автодорожной части моста, которую планируется ввести в строй на год раньше железнодорожной. Так, по словам начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Романа Новикова, завершено производство работ на половине опор моста. "Из 595 опор исполнено 298", — добавил он.

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив

"Одновременно идут работы по монтажу пролетных строений. На готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20%… мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия", — добавил Новиков.

По его словам, в мае-июне планируется провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых будут проведены испытания, после которых будет выбран оптимальный вариант покрытия.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) принял участие в открытии выставки Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
В Крыму показали "фантастическую реальность" моста через Керченский пролив
"Технологически самый сложный и объемный по работам — участок фарватера Керчь-Еникальского канала. Мы уже закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор — по 95 трубосвай на каждую… Идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор. На каждый требуется более 1,5 тысячи тонн арматуры и шесть тысяч кубометров бетона", — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Леонид Рыженькин.

Кроме того, отметил Рыженькин, на технологической площадке в Керчи продолжается сборка арочных пролетных строений моста, из почти 10 тысяч тонн металлоконструкций собрано уже более семи тысяч тонн, собранные железнодорожные, а затем автодорожные арки будут перевезены для монтажа на готовые опоры в конце лета начале осени.

"Мы усиливаем работы на сухопутных участках по бетонированию других опор. Сегодня мы уже выходим на объемы порядка 20 тысяч кубов бетона в месяц на всех участках на таманском берегу и порядка восьми тысяч кубов со стороны крымского берега. Одновременно с этим увеличивается количество рабочих и специалистов, сегодня в суточную смену выходит около пяти тысяч специалистов на объекте", — добавил Рыженькин.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Строительство Керченского моста
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПри строительстве Керченского моста планируется установить 173 морские опоры, из которых 86 – автомобильные, 87 – железнодорожные.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Александр Полегенько
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При строительстве Керченского моста планируется установить 173 морские опоры, из которых 86 – автомобильные, 87 – железнодорожные.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкДо конца 2016 года планируется установить порядка десяти морских опор по всему объекту.Вид на строительную площадку моста через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
До конца 2016 года планируется установить порядка десяти морских опор по всему объекту.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкДля одной морской опоры требуется около 100 тонн металлоконструкций и более 300 кубометров бетона.Рабочие на строительстве моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Для одной морской опоры требуется около 100 тонн металлоконструкций и более 300 кубометров бетона.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСредняя заработная плата рабочих, задействованных в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, составляет от 25 до 35 тысяч рублей, специалисты и инженерно-технический персонал получают 75-80 тысяч рублей.Рабочий сваривает сваю на строительной площадке моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Средняя заработная плата рабочих, задействованных в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, составляет от 25 до 35 тысяч рублей, специалисты и инженерно-технический персонал получают 75-80 тысяч рублей.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНедостатка в рабочей силе на строительстве моста нет.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Недостатка в рабочей силе на строительстве моста нет.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПосле завершения строительства Керченский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
После завершения строительства Керченский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкДля автомобильного движения мост планируют открыть в 2018 году, для поездов — в 2019-м.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Для автомобильного движения мост планируют открыть в 2018 году, для поездов — в 2019-м.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНаиболее востребованными рабочими на строительстве крымского моста являются арматурщики и бетонщики.Рабочий на строительстве моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Наиболее востребованными рабочими на строительстве крымского моста являются арматурщики и бетонщики.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк13 сентября мостостроители завершили создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива. Готовы технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 километров временных дорог.Вид на строительную площадку моста через Керченский пролив со стороны Таманского полуострова
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
13 сентября мостостроители завершили создание основной вспомогательной инфраструктуры на обоих берегах Керченского пролива. Готовы технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 километров временных дорог.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Строительство моста через Керченский пролив в Крыму.
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