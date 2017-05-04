ФоРГО: россияне считают воссоединение Крыма с РФ особым достижением Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости, Максим Грознов. Воссоединение Крыма с Россией выделяется сторонниками главы государства Владимира Путина как значимое достижение в его работе, сказала РИА Новости руководитель филиала ФоРГО в Симферополе Наталья Киселева.

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил аналитический доклад об уровне поддержки действующего президента РФ Владимира Путина.

"В докладе ФоРГО отмечается, что среди значимых достижений и успехов в работе Владимира Путина особое место в представлении "путинского большинства" продолжает занимать воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Таким образом, Крым и Севастополь играют важную роль в электоральной поддержке большинства россиян действующего главы государства", — сказала Киселева.

Согласно опросу Romir, такого мнения придерживаются 64% опрошенных, отметила социолог. При этом "безусловно положительно" к вхождению Крыма и Севастополя в состав России, согласно ВЦИОМ, относятся 65% сторонников президента.

Другие значимыми достижениями в работе главы государства его сторонники связывают с внешней и оборонной политикой, отметила Киселева. Так, по данным Romir, 40% респондентов среди достижений действующего главы государства выделили активную внешнюю политику и укрепление авторитета России на международной арене. Для 38% ключевым успехом в работе Путина стало повышение боеспособности армии, для 34% – адекватная реакция на санкции, введенные против РФ странами Запада, сказала социолог.

При подготовке доклада анализировались данные электоральной статистики, социально-демографические характеристики, структура медиапотребления, политические предпочтения граждан и их динамика в зависимости от места проживания, а также материалы специально проведенных в апреле 2017 года исследований по теме "путинского большинства" исследовательского холдинга Romir (эксклюзивного представителя Gallup International в России и СНГ), Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>