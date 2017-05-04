СМИ: Минкомсвязи предлагает ужесточить закон о персональных данных

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минкомсвязи подготовило поправки в закон "О персональных данных", согласно которым передача данных на зарубежные сервера российских компаний будет считаться передачей на территорию иностранного государства и, вследствие этого, попадать под ограничения, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

"Минкомсвязи предложило ужесточить формулировки закона "О персональных данных". Сегодня передача этих данных на зарубежный сервер российской компании не подпадает под ограничения, существующие для трансграничных операций. В будущем заграничные серверы российских компаний станут "зарубежьем", — пишет издание.

Как напоминает газета, в 2007 году закон "О персональных данных" ввел ограничения на передачу персональной информации за рубеж: пересылка "может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства". Компания-оператор должна убедиться, что в стране, куда уйдет информация, ей обеспечена надежная защита, иначе необходимо получить специальное разрешение у самого человека, чьи данные передаются за рубеж, отмечает издание.

Сегодня, согласно закону, продолжают "Известия", если информацию за рубежом получает российская компания или физлицо, то считается, что персональные данные остаются в России.

Минкомсвязи предлагает изменить это положение. Согласно поправкам, трансграничная передача персональных данных будет определяться как "передача на территорию иностранного государства", сообщает издание.

Представители Минкомсвязи и Роскомнадзора не прокомментировали эту информацию "Известиям".