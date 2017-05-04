СМИ: в СФ предложили значительно увеличить штрафы за разжигание костров

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Совете Федерации предлагают увеличить штрафы за разжигание костров до миллиона рублей, сообщает "Парламентская газета". По мнению сенаторов, большинство лесных пожаров случаются из-за безответственности и беспечности граждан.

"Надо относиться строже к этим вопросам. Когда я был депутатом Госдумы и выступал за большие штрафы, мне говорили, зачем такие большие взыскания, ведь у людей нет денег их платить. Но я предлагаю такие большие штрафы с иными намерениями", — сказал газете первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров.

С его точки зрения, штрафы должны быть такими, чтобы люди боялись нарушать закон, а сегодняшние суммы никого не пугают.

"За розжиг костров с нарушением противопожарной безопасности гражданам сейчас грозит штраф от 1500 до 3000 рублей, должностным лицам — от 10 000 до 20 000 рублей. Юридические лица за такое нарушение заплатят от 50 000 до 200 000 рублей. Если в результате противоправных действий произошло возгорание, граждане должны заплатить 5000 рублей, должностные лица — 50 000 рублей, юрлица — от 500 000 до 1 000 000 рублей", — приводит цифры издание.

Он считает, что за пал травы, розжиг костров с нарушением пожарной безопасности штрафы для физлиц должны быть большими — вплоть до 1-3 миллиона рублей.

Как пишет газета, два года назад сенаторы уже вносили законопроект о повышении взысканий за нарушения пожарной безопасности в лесах, но эта инициатива так и не была рассмотрена. По мнению одного из авторов законопроекта, члена комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Елены Афанасьевой, зачастую главная причин пожаров — безответственное поведение людей на отдыхе.

Согласно данным издания, сенаторы также подготовили обращение к правительству по увеличению финансирования превентивных мер борьбы с пожарами.

"Но там ответили, что денег на это нет, и средства резервного фонда использоваться на профилактику пожаров не будут", — отмечает газета.

Регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока в последние дни стали в прямом смысле слова "горячими точками". Жаркая погода и неосторожное, а порой и халатное отношение к мерам безопасности привели к пожарам на большой площади. Наиболее сложная пожароопасная ситуация складывается в Сибири. С 28 апреля 2017 года решением правкомиссии введен режим ЧС, в 51 субъекте действует особый противопожарный режим. Ранее кабмин РФ выделил почти 116 миллионов рублей на расходы по ликвидации последствий пожаров в Сибири.