Сенатор Кутепов предлагает восстановить орден Красной звезды

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов предлагает восстановить орден Красной звезды для укрепления "единства и непрерывности славной воинской истории" России, говорится в пресс-релизе пресс-службы сенатора.

"Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов планирует подготовить обращение в комиссию при президенте РФ по государственным наградам с просьбой рассмотреть возможность восстановления ордена Красной звезды, разработки нового статута и описания ордена с учетом действующего законодательства РФ и действующей государственной символики", — отмечается в сообщении.

Такая инициатива поступила к сенатору от одной из ветеранских организаций Санкт-Петербурга, говорится в пресс-релизе.

Как считает Кутепова, восстановление награды" позволит укрепить единство и непрерывность славной воинской истории нашей страны". "Орден Красной Звезды на протяжении 60 лет был одной из самых главных и массовых боевых наград, вручавшихся исключительно за заслуги в деле обороны и обеспечении государственной безопасности", — отмечается в сообщении.

За время Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды было награждено более 2 миллионов 860 тысяч человек, свыше полутора тысяч воинских частей Советской армии и ВМФ, подчеркивает пресс-служба сенатора.