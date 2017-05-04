СМИ: в России готовят аналог грин-карты

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минкомсвязь предлагает ввести с 2019 года российский аналог грин-карты, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект программы "Цифровая экономика", направленный накануне майских праздников на согласование в профильные ведомства.

"Грин-карта" предоставит высококвалифицированным иностранцам российского происхождения, свободно владеющим русским языком, право въезда в Россию и работы на территории страны.

Подобная инициатива, отмечает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, будет полезна для России.